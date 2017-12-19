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Galatasaray'da Hagi sesleri

Igor Tudor ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğu için adaylar sıralanmaya başladı. Romanya’da da Hagi sesleri yükseldi ve büyük heyecan yaşandı.

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Galatasaray’da dün Igor Tudor ile yolların ayrılması yeni teknik direktör arayışlarını başlatırken Romanya’da ilginç bir gündem oluştu ve heyecan yaşandı. 

Rumen basını sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmiş çok önemli bir isim olan Gheorghe Hagi için yeni bir şansın doğduğunu manşetlerine taşıdı.

Daha önce Galatasaray’da 1996-2000 yılları arasında futbol oynayıp, 4 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazanan Hagi’nin teknik adam olarak da sarı-kırmızılı kulübe yabancı olmadığı aktarıldı.

Hagi’nin 2004-05 ve 2010-11 sezonlarında Florya’da hocalık yapıp, 1 Türkiye Kupası kazandığı anımsatıldı. 

Prosport.ro sitesinin derlediği haberde, Galatasaray’ın kısa süre içerisinde karar vereceği duyurulurken, “Hagi için şans. Blanc reddetti, Hagi yeniden çağrılabilir” ifadeleri kullanıldı.  Haberin detayında da Hagi’nin Galatasaray kulübü için hep adaylardan olacağı vurgulandı. 

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