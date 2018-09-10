Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cuma günü sahasında lider Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde günün ilk antrenmanında futbolcuların kuvvet çalıştığı belirtildi. Günün ikinci antrenmanında ise futbolcuların çalışmaya pas ve pres organizasyonlarıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın dayanıklılık ve yenilenme çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.