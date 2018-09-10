Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cuma günü sahasında lider Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cuma günü sahasında lider Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde günün ilk antrenmanında futbolcuların kuvvet çalıştığı belirtildi. Günün ikinci antrenmanında ise futbolcuların çalışmaya pas ve pres organizasyonlarıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın dayanıklılık ve yenilenme çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.
 
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

´´Kentin her yerinde bombardıman izleri var´´

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

Emekli maaşlarına 368 lira ek ödeme zammı gelecek

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

EYT sorununa çözüm bulunuyor mu?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA