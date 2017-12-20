Galatasaray'da kayyum tehlikesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in dünkü basın toplantısında sık sık “Mayıs 2018” ifadesini kullanması herkesin dikkatini çekti.

Bu konunun altında ise “kayyum” tehlikesi yatıyor. 5 yıl üst üste zarar açıklamamak zorunda olan Galatasaray Sportif A.Ş., Mayıs 2018’de de zarar açıklarsa A Grubu hisse statüsünde imtiyaz ortadan kalkacak ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), istediği kişileri Galatasaray Sportif A.Ş.’ye atama hakkına sahip olacak.

SPK’nın 6362 Sayılı Kanun’un 28. maddesi 2. bendine göre, 5 yıl üst üste zarar açıklayan halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar sona eriyor.

Özbek de dün yaptığı açıklamalarda bu konuya vurgu yapıp “Halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmek bazı mahrumiyetler getiriyor. Mayıs 2018’de Sportif A.Ş.’nin istenildiği şekilde sonuç alma zorunluluğu var. Aday olanların taahhüt vermesi lazım. Ben veriyorum. Bu yürüyüşte destek verilmesi, huzur olması lazım” ifadelerini kullandı.

Habertürk