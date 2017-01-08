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Galatasaray’da Kolarov harekatı

Transfer harekâtına devameden sarı-kırmızılılar, İngiliz basınının iddiasına göre rotasını Sırp oyuncuya çevirdi. Yönetim, İngilizler ile dirsek temasına hazır.

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Cimbom, ara transferde önemli isimleri kadrosuna katmak için girişimlerini dört koldan sürdürüyor. Galatasaray yönetimi, sezon başında da gündemine gelen Manchester City'nin yıldız sol beki Alexandar Kolarov'un peşine düştü. İngiliz basınının iddiasına göre sarı kırmızılılar, yeniden Sırp futbolcu ile anlaşma zemini aramaya başladı. 31 yaşındaki Kolarov'un, yapacağı 3 yıllık bir anlaşma sonrasında kariyerine son vermeyi planladığı biliniyor.
 
BOL BONUSLU SÖZLEŞME
 
Galatasaray yönetimi de Kolarov'u, istediği gibi uzun süreli ve bol bonuslu bir sözleşme ile ikna etmeye çalışacak. Manchester City ile de dirsek temasına hazır olan sarı-kırmızılılar, bütçesini hazırladı. Cimbom'un, Sırp futbolcuyu transfer edebilmek için 3 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı gelen haberler arasında. Alexandar Kolarov, bu sezon Premier Lig'de 19 karşılaşmada forma giyerken, 1 kez fileleri havalandırdı. Yıldız sol bekin bir de asisti bulunuyor.
 
Açık Mert Korkusuz

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