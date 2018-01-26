Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin görev dağılımı yapıldı
Galatasaray'da olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz yönetiminin görev dağılımı yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpte, ikinci başkanlığa Ahmet Şenkal, başkan yardımcılıklarına da Adil Arapoğlu ve Ünal Çeviköz getirildi.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre yeni yönetimin görev bölümü şöyle oldu:
Başkan: Mustafa Cengiz
İkinci başkan: Ahmet Şenkal
Başkan yardımcısı: Adil Arapoğlu
Başkan yardımcısı: Ünal Çeviköz
Genel sekreter: Hüseyin Toprak
Muhasip üye: Okan Böke
Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Okan Böke
Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Erol Özmandıracı - Ömer Cansever - Mahmut Recevik
Binicilik, briç ve satrançtan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Çeviköz
Judo ve atletizmden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Nejat Güney
Mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Emre Erdoğan
Su sporları ve tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ahmet Şenkal
İletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Çeviköz
İç ve dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Dinç Üner - Acar Baltaş
Stat ve taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Mahmut Recevik - Cenk Soyer
Gayrimenkul komitesi: Hüseyin Toprak - Erol Özmandıracı
Pazarlama komitesi: Erol Özmandıracı - Arif Badur - Adil Arapoğlu
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