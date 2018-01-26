Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin görev dağılımı yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüpte, ikinci başkanlığa Ahmet Şenkal, başkan yardımcılıklarına da Adil Arapoğlu ve Ünal Çeviköz getirildi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre yeni yönetimin görev bölümü şöyle oldu:

Başkan: Mustafa Cengiz

İkinci başkan: Ahmet Şenkal

Başkan yardımcısı: Adil Arapoğlu

Başkan yardımcısı: Ünal Çeviköz

Genel sekreter: Hüseyin Toprak

Muhasip üye: Okan Böke

Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Okan Böke

Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Erol Özmandıracı - Ömer Cansever - Mahmut Recevik

Binicilik, briç ve satrançtan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Çeviköz

Judo ve atletizmden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Nejat Güney

Mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Emre Erdoğan

Su sporları ve tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ahmet Şenkal

İletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Çeviköz

İç ve dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Dinç Üner - Acar Baltaş

Stat ve taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Mahmut Recevik - Cenk Soyer

Gayrimenkul komitesi: Hüseyin Toprak - Erol Özmandıracı

Pazarlama komitesi: Erol Özmandıracı - Arif Badur - Adil Arapoğlu