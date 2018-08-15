Galatasaray'da planlar alt üst oldu

Süper Lig'de sezona Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray'ın transferde büyük sıkıntılar yaşadığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Akbaba, Jason Denayer ve Badou Ndiaye'nin transferlerinin bir an önce bitirilmesini istiyor. UEFA ile yaptığı 4 yıllık anlaşma gereği Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncu alabilmesi için satış yapması gerekiyor.

3 OYUNCU DA GİTMEK İSTEMİYOR

Yönetim de transfer yapmak için ücretinde zam istediği için hem kendilerinin hem de Terim'in gözünden düşen Bafetimbi Gomis, geçen sezon beklentileri karşılayamayan Belhanda ve yıllık ücreti yüksek olan Feghouli'yi satmak istiyor. Ancak şu ana kadar ne Gomis'e, ne Belhanda'ya ne de Feghouli'ye resmi teklif yok. Üstelik bu oyuncular gitmek de istemiyor.

EMRE TEKLİFİNE ZAM YAPILDI

Planları alt üst olan Cimbom, yine de Galatasaray'da oynamak için kendi takımında forma giymeyen Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor'a yaptığı teklifi 3 milyon Euro'ya çıkardı. Yönetimin Gomis, Belhanda ve Feghouli'den birini gönderememesi durumunda sakatlık bahanesiyle idmana çıkmayan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini feshederek Emre'ye imza attıracağı öğrenildi.