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Galatasaray'da Podolski sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-kırmızılı takımın Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
 
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.
 
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gören Lukas Podolski, takımla çalışmalara tekrar başladı. Sakatlığı süren Sinan Gümüş, özel program dahilinde sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü. Sabah erken saatlerde sahada koşan Wesley Sneijder, salonda çalışırken, Bruma takımdan ayrı özel programı dahilinde sahada antrenman yaptı.
 
Tedavileri süren oyunculardan Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan, bireysel çalışmalarına devam etti.
 
Galatasaray, El İttifak ekibiyle deplasmanda yapacağı dostluk maçı için öğle saatlerinde Suudi Arabistan'a gidecek. Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

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