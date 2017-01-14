Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da Sneijder cezalı duruma düştü

Konyaspor-Galatasaray maçının devre arasında itirazları nedeniyle Mete Kalkavan'dan sarı kart gören Wesley Sneijder, Karabükspor maçında cezalı duruma düştü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da Wesley Sneijder, Atiker Konyaspor ile oynanan Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçının devre arasında sarı kart gördü.

Sneijder, maçın hakemi Mete Kalkavan'a ilk yarının son düdüğünün ardından, Ali Çamdalı ile devre bitmeden önce yaşadığı pozisyon nedeniyle itirazlarda bulundu. Mete Kalkavan, Sneijder'in itirazları sonrası sarı kartını gösterdi. Bu karta rağmen Wesley Sneijder itirazlarına devam etti.

Wesley Sneijder, bu gördüğü sarı kartla birlikte Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düştü.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman polis, ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü

Kahraman polis, ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Merakla beklenen Brüksel Otomobil Fuarı başladı

Merakla beklenen Brüksel Otomobil Fuarı başladı

İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Başbakan Yıldırım'dan flaş ilk 4 madde açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA