Galatasaray'da Sneijder cezalı duruma düştü
Konyaspor-Galatasaray maçının devre arasında itirazları nedeniyle Mete Kalkavan'dan sarı kart gören Wesley Sneijder, Karabükspor maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da Wesley Sneijder, Atiker Konyaspor ile oynanan Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçının devre arasında sarı kart gördü.
Sneijder, maçın hakemi Mete Kalkavan'a ilk yarının son düdüğünün ardından, Ali Çamdalı ile devre bitmeden önce yaşadığı pozisyon nedeniyle itirazlarda bulundu. Mete Kalkavan, Sneijder'in itirazları sonrası sarı kartını gösterdi. Bu karta rağmen Wesley Sneijder itirazlarına devam etti.
Wesley Sneijder, bu gördüğü sarı kartla birlikte Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düştü.
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