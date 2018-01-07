Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Emrah Başsan kamp kadrosuna alınmadı

Galatasaray'da Antalya kampı öncesi sarı kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim iki oyuncuyu kadro dışı bıraktı ve kafileye dahil etmedi.

Tarık Çamdal ve Emrah Başsan'ın Galatasaray macerası bitti. Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da yapacak sarı kırmızılı takımın kafilesinde Tarık Çamdal ve Emrah Başsan'ın yer almayacağı kendilerine iletildi. İki oyuncuya kulüp bulmaları yönünde talimat verildi.

Bu oyuncuların ara transferde başka bir takıma imza atmaları bekleniyor.

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."