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Galatasaray'da transfer skandalı!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Mersin Büyükşehir Belediye'den Tuğba Taşçı'yı 15 gün önce renklerine bağladı. Sezonun geri kalanı için 120 bin lira kazanacak olan Tuğba, sarı-kırmızılı formayı henüz giyemiyor.

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Galatasaray’da basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal ve Genel Menajer Ömer Yalçınkaya’nın, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın yerli lisans kontenjanının dolduğundan haberi yoktu.

15 gün önce Mersin BŞB’den transfer edilen Tuğba Taşçı, lisans sorunu yüzünden henüz yalnızca antrenmanlara çıkabiliyor.

Tuğba’nın lisansı nasıl çıkacak?

Galatasaray Kadın Basketbol takımı, genç oyuncularından birini kiralık olarak göndermeye çalışıyor. Eğer bir Türk oyuncu takımdan ayrılırsa, bu boşluk Tuğba Taşçı ile dolacak.

Galatasaray, Tuğba Taşçı’ya sezon sonuna kadar 120 bin lira ödeyecek.

(GamaSpor)

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