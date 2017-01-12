Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da Yasin Öztekin sürprizi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink  yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma  hareketleri ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptığı bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki hafta önce oynanan Tuzlaspor maçında  gördüğü kırmızı kart sonrası kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in cezası  affedildi. Yasin, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını  yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç için Konya'ya gidecek

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li Aykut Erdoğdu molotofçu militanları kurtarmak için polisin camını parçalamıştı

CHP'li Aykut Erdoğdu molotofçu militanları kurtarmak için polisin camını parçalamıştı

Şaşırtan ülke sınırları

Şaşırtan ülke sınırları

İşte halkı en silahlı ülkeler

İşte halkı en silahlı ülkeler

Mozaik taşlarla Osmanlı padişahlarının tablosunu yaptı

Mozaik taşlarla Osmanlı padişahlarının tablosunu yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA