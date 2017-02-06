Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Sofia da Silva ve Ashley Paris'i kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, pota altına iki takviye birden yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takım, Portekizli pivot Sofia da Silva ile ABD'li Ashley Paris'i sezon sonuna kadar transfer etti.
 
Sarı-kırmızılı takımın İspanya'nın Girona ekibinden kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki ve 1,88 metre boyundaki Sofia da Silva, Portekiz Milli Takım formasını da giyiyor.
 
Galatasaray'ın bir diğer transferi 1987 doğumlu ve 1,91 metre boyundaki Ashley Paris ise Türkiye'de Ceyhan Belediyespor, Edremit Belediyesi Gürespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'da görev almıştı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalbimdeki Deniz 16. Bölüm 1. Tanıtımı

Kalbimdeki Deniz 16. Bölüm 1. Tanıtımı

Çanakkale'de deprem meydana geldi

Çanakkale'de deprem meydana geldi

Mercedes bakın nasıl değişti!

Mercedes bakın nasıl değişti!

O meyve artık Türkiye'de yetiştiriliyor

O meyve artık Türkiye'de yetiştiriliyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA