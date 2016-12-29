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Galatasaray'dan alkışlanacak hareket!

Galatasaray'ın U16 Takımı'nın 18 Aralık 2016 tarihinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı Büyükçekmece Tepecik maçının 23. dakikasında talihsiz bir olay yaşanmıştı.

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Sarı-kırmızılı futbolcu Ali Yavuz Kol, rakip oyuncu Ferdi Can Taşkın'a istem dışı müdahalede bulunmuş ve Ferdi Can sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
 
Sonrasında futbolcunun ayağının kırıldığını öğrenen Galatasaray Futbol Akademisi, Ferdi Can'a ve Taşkın Ailesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
 
Futbol Akademisi İdari Yöneticisi Savaş Çam, U16 Teknik Sorumlusu Ünsal Yaşar, futbolculardan Ali Yavuz Kol ve Mustafa Kapı'nın da aralarında bulunduğu Futbol Akademisi Üyeleri, gerçekleştirdikleri ziyarette Ferdi Can'a bir de Galatasaray forması hediye etti.

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