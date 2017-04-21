Galatasaray'ın 'UEFA Kupası' göndermesi sporseverleri kızdırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, dün istediği sonucu alamadı. Vodafone Arena'da 42 bin taraftarının önünde 2-1 biten ilk maçın rövanşında turu almak için sahaya çıkmıştı. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Kartal, normal süresi ve uzatma süresi 2-1 biten maçın penaltı atışlarında 7-6 yenilerek kupa 2'ye veda etti.

Galatasaray gönderme yaptı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği günün sabahında ise Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım oldukça tepki topladı. Sarı kırmızılıların hesaplarından her sabah farklı fotoğraflarla yapılan 'Günaydın Galatasaray Ailesi' adlı paylaşımın görselinde bu kez 2000'de kazanılan UEFA Kupası yer alıyordu.

Kısa sürede büyük tepki aldı!

Bu paylaşımın altına 'Tarih bir kere yazılır' etiketi de yapan Galatasaray'ın bu tutumu özellikle Beşiktaşlı taraftarlardan tepki topladı.