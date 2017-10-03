Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası

Süper Lig'in tozunu attıran Galatasaray, transferde de büyük oynuyor. Hedefte Sezon başında Roma'nın 13.4 milyon euro bonservis bedeli ödediği Cengiz Ünder var. İtalya ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan yıldız sol kanat oyuncusunu kiralamak isteyen sarı - kırmızılı kulüp girişimlere başladı.

Teknik direktör İgor Tudor'un transfer istediği mevkilerin başında gelen sol kanat için en uygun isimlerden olan Cengiz'in sıkı bir Galatasaraylı olması da koz olarak kullanılacak.

Tudor'un gözdesi...

20 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıllık kiralık isteyen Galatasaray, Roma'ya oyuncunun gelişimi için en uygun kulübün kendileri olduğunu anlatacak. İtalyanlar uzun süreli kiralamaya yanaşmazse genç ismin en azından sezon sonuna kadar sarı - kırmızılı formayı giymesi istenecek.

Cimbom, İgor Tudor'un çok istediği ve sisteminde kilit rol oynyacağını düşündüğü Cengiz'i ikna etmekte zorlanmayacağını düşünüyor. Roma'ya 1,5 yıl için 2 milyon, yarım sezon için 500 bin euro kiralama bedeli teklif edilecek.

(Açık Mert Korkusuz)