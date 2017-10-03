Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası

Galatasaray, Roma'da genelde yedek kulübesinde oturan Cengiz Ünder'i kiralamak için devreye girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in tozunu attıran Galatasaray, transferde de büyük oynuyor. Hedefte Sezon başında Roma'nın 13.4 milyon euro bonservis bedeli ödediği Cengiz Ünder var. İtalya ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan yıldız sol kanat oyuncusunu kiralamak isteyen sarı - kırmızılı kulüp girişimlere başladı.

Teknik direktör İgor Tudor'un transfer istediği mevkilerin başında gelen sol kanat için en uygun isimlerden olan Cengiz'in sıkı bir Galatasaraylı olması da koz olarak kullanılacak. 

Tudor'un gözdesi...

20 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıllık kiralık isteyen Galatasaray, Roma'ya oyuncunun gelişimi için en uygun kulübün kendileri olduğunu anlatacak. İtalyanlar uzun süreli kiralamaya yanaşmazse genç ismin en azından sezon sonuna kadar sarı - kırmızılı formayı giymesi istenecek.

Cimbom, İgor Tudor'un çok istediği ve sisteminde kilit rol oynyacağını düşündüğü Cengiz'i ikna etmekte zorlanmayacağını düşünüyor. Roma'ya 1,5 yıl için 2 milyon, yarım sezon için 500 bin euro kiralama bedeli teklif edilecek.

(Açık Mert Korkusuz)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bedir Acar: Meltem Cumbul'unki magandalık değil mi ?

Bedir Acar: Meltem Cumbul'unki magandalık değil mi ?

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA