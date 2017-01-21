Galatasaray'dan Cüneyt Çakır'a çok sert tepki

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Kardemir Karabükspor maçının ardından hakem Cüneyt Çakır'ı sert bir dille eleştirdi.

Levent Nazifoğlu, tartışmalı kararlara imza atan Cüneyt Çakır'a hiçbir takımın, futbolcunun güvenmediğini söyledi.

Cüneyt Çakır'ın baskı altında kalarak penaltı kararı verdiğini söyleyen Nazifoğlu, ''İyi bir mücadele oldu. Onlar şanslarını değerlendirdiler. Bizim de bireysel hatamızdan son gol, galip geldiler. Tebrik ediyoruz. Cüneyt Hoca'ya hiçbir takım futbolcuları artık güvenmiyor. Olmayan bir penaltı verdi. Tribünde herkes vereceğini biliyordu. Bir devin çöküşü, amip gibi kendini yiyip bitiriyor. İnanmadığı, görmediği bir pozisyonda penaltı vermiştir. Bizim için sürpriz olmadı bu kararı. 5 bin kişilik Karabükspor seyircisinin baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem'' ifadelerini kullandı.