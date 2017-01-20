Galatasaray'dan El Bab açıklaması: Acımız çok büyük

Galatasaray'ın resmi sitesinden yayınlanan mesajda;

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan Suriye'nin El Bab kenti çevresindeki mehmetçiklerimize yapılan saldırıda şehit düşen askerlerimizin olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vatan savunması için şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizdeki insanlık düşmanı saldırıları engellemek için gösterilen bu çabalar sonucu hainliklerini arttıran terör örgütlerine karşı yürütülen onurlu harekata karşılık yapılan saldırıların kahraman askerimizin ve milletimizin dirayetini zayıflatacağını sananların büyük bir yanılgı içinde olduğunu bir kez daha hatırlatırız.