Bruma'nın sözleşmesine 30 milyon euro'ya serbest kalır maddesi konacak

Sezon başında kiralık olarak gittiği Real Sociedad'tan geri dönen Armindo Bruma, Galatasaray forması altında müthiş bir ilk yarıyı geride bıraktı... Sarı-Kırmızılı yönetim, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı...

GALATASARAY KISA ZAMAN İÇİNDE BRUMA İLE ANLAŞACAK

Ve yönetim en sonunda hedefine ulaştı. Alınan bilgilere göre Bruma'nın menajeri Catio Balde ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandı. Buna göre genç futbolcunun sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılacak. Şu anda 1.2 milyon Euro kazanan Bruma'nın maaşı yüzde yüzün üzerinde bir artışla 2.5 milyon Euro'ya çıkacak. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

BRUMA'NIN SERBEST KALIR MADDESİ 30 MİLYON EURO

Bruma'nın olası bir satışı sırasında önemli bir maddi kazanç elde etmek isteyen Galatasaray yönetiminin yeni sözleşmeye 30 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de koyacağı öğrenildi... Bu sezon ligin ilk yarısında 5 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Armindo Bruma'nin ismi özellikle İngiliz kulüpleriyle anılıyordu. Yeni sözleşme sonrası transferin seyrinin nasıl gelişeceği de merak konusu..

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