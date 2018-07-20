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Galatasaray'dan Gervinho bombası

Çin Süper Ligi'nde Hebei China Fortune takımının formasını giyen Gervinho gözden düştü ve B Takımına gönderildi. 31 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Marsilya'nın devrede olduğu iddia edildi.

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Kariyerinde Roma ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giyen Gervinho, Çin macerasında artık sona geldi. 2016 yılında transfer olduğu Hebei China Fortune'da gözden düşen 31 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Chris Coleman tarafından B Takımına gönderildi.

Çin'de bulunan 4 yabancı kuralı nedeniyle teknik direktör Coleman, tercihini kadroda bulunan yabancılardan Hernanes, Lavezzi, Mascherano ve Ayoub El Kaabi'den yana kullandı.

Bu gelişme üzerine kadro dışı kalan Gervinho'nun yeniden Avrupa'ya dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

Fildişi Sahilli futbolcuya en yakın ilgiyi Galatasaray ve Marsilya'nın gösterdiği ancak oyuncunun Roma döneminde birlikte çalıştığı teknik direktör Rudi Garcia'nın Marsilya'da olması sebebiyle tercihini Fransa ekibinden yana kullanacağı belirtildi.

(Fanatik)

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