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Galatasaray Garry Rodrigues ve Andersson'u kadrosuna katıyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2 yıldız isimle kadrosunu güçlendiriyor.

  • Hürriyet
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TARAFTAR BASKISI NEDENİYLE AÇIKLANAMIYOR!
 
Garry Rodrigues ile anlaşan Galatasaray, aslında PAOK Kulübü ile de el sıkıştı. Ancak Yunanlar, orta sahadaki en önemli silahları olan Rodrigues’in takıma yeni bir oyuncu gelmeden satılması halinde taraftarın tepki göstermesinden çekinerek ek süre istedi.
 
PAOK BAŞKANI KORKUYOR
 
PAOK Başkanı Zizis, Rodrigues’in yerine oyuncusu almadan bu transferi açıklamaları halinde sıkıntıya gireceklerini Galatasaray’a bildirdi. Yunan ekibi sol kanada transfer yaptıktan sonra Garry Rodrigues’in Galatasaray’a transferi resmen açıklanacak.Sarı kırmızılılar, PAOK Kulübü'ne 3.5 milyon Euro, futbolcuya ise yıllık 1.5 milyon Euro ödeyecek.
 
ALMAN PANZERİ YERİNE VİKİNG GELECEK
 
Lukas Podolski’nin Beijing Gouan Kulübü ile yaptığı transfer pazarlığının sonuçlanmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, bu oyuncunun alternatifini belirledi. Sarı kırmızılılar yeni golcüyü İsveç'ten transfer edecek.
 
1.90'LIK ANDERSSON ALINACAK
 
Podolski'nin gitmesi durumunda İsveç'in Norrköping takımında forma giyen 25 yaşındaki Sebastian Andersson alınacak. İsveçli yıldız, yönetimden de, teknik heyetten de tam not aldı. 1.90 metre boyundaki dev forvet, bu sezon 3 resmi maçta forma giydi ve 3 gol attı.
 
HAVA TOPLARINDA ÇOK BAŞARILI
 
Futbola Angelholm Kulübü'nde başlayan Sebastian Andersson, 2011'de Kalmar'a transfer oldu. Burada 3 yıl oynadıktan sonra Djuargardens'e geçen Andersson, 2015'te Norrköping ile anlaştı. Sebastian Andersson, uzun boyunun avantajını çok iyi kullanan, hava toplarında etkili bir oyuncu olarak biliniyor.

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