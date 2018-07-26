Galatasaray'dan Kasper Dolberg hamlesi

Geçen sezon Ajax formasıyla beklentileri karşılayamayan ve sakatlık yüzünden fazla forma giyemeyen Danimarkalı forvet oyuncusu için kiralama teklifi yapıldığı bile iddia edildi.

Terim'in 1.87'lik forveti, Gomis kalsa da gitse de takımda görmek istediği belirtildi.

6 GOLLE BİTİRDİ

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 23 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki forvet, sezonu 6 golle tamamladı. Ajax altyapısından yetişen Dolberg'in 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor.

Yani süre açısından Ajax için kiralanmasında bir problem yok. Galatasaray'ın ise kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da koydurmak istediği belirtildi.

(Akşam)