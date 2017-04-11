Galatasaray'dan 'Kavga' açıklaması
Başakşehir maçından sonra 'Tudor ile Sneijder soyunma odasında kavga etti' haberleri hakkında açıklama yapan Galatasaray Kulübü 'Bu iddialar tamamen asılsızdır' ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
'Dün gece Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol adlı programda dile getirilen ‘Teknik Direktörümüz Igor Tudor ile kaptanlarımızdan Wesley Sneijder’in maçın ardından soyunma odasında kavga ettiği’ yönündeki iddia tamamen asılsızdır. Bu yalan haber üzerine program yorumcuları tarafından kullanılan ifadeler, üretilen senaryolar ise tamamen akıl, mantık, izan dışıdır ve asla kabul edilemez. Söz konusu program hakkında ilgili makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna bildiririz.'
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