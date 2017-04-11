Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan 'Kavga' açıklaması

Başakşehir maçından sonra 'Tudor ile Sneijder soyunma odasında kavga etti' haberleri hakkında açıklama yapan Galatasaray Kulübü 'Bu iddialar tamamen asılsızdır' ifadelerini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
 
'Dün gece Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol adlı programda dile getirilen ‘Teknik Direktörümüz Igor Tudor ile kaptanlarımızdan Wesley Sneijder’in maçın ardından soyunma odasında kavga ettiği’ yönündeki iddia tamamen asılsızdır. Bu yalan haber üzerine program yorumcuları tarafından kullanılan ifadeler, üretilen senaryolar ise tamamen akıl, mantık, izan dışıdır ve asla kabul edilemez. Söz konusu program hakkında ilgili makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna bildiririz.'

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Sıkıyönetimi kaldırıyoruz, bu da demokrasinin bir gereğiydi

Başbakan Yıldırım: Sıkıyönetimi kaldırıyoruz, bu da demokrasinin bir gereğiydi

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

Kaza geçirince bu işe başladı...

Kaza geçirince bu işe başladı...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA