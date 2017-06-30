Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Mario Lemina için Juventus'a 8 milyon euro

Gomis, Belhanda ve Maicon transferlerini gerçekleştiren Galatasaray'da sıra ön libero transferine geldi. Sarı-Kırmızılılar, Lemina için Juventus'a 8 milyon Euro teklif etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transferin en hareketli takımı Galatasaray'da sıra, ön libero transferine geldi.

Forvet bölgesini Gomis, savunmayı Maicon, ofansif orta saha pozisyonunu ise Belhanda ile güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da yeni hedef ön libero transferi...

Üst sınıf bir ön libero olarak transferi tamamlayacak Cim Bom, sağ bek ve sol bek pozisyonları için umut vaadedecek gençleri kadroya katmayı planlıyor.

Lemina için rakip Arsenal

Galatasaray'da ön libero için İlk hedef Lemina. Ancak Arsenal'in de Fransız futbolcuyu istediği ortaya çıktı. Galatasaray, Lemina için 8 milyon euro'yu gözden çıkarırken, Lemina'dan gelecek cevap bekleniyor.

Lemina'nın olumsuz cevap vermesi halinde sıradaki adaylar Vainqueur ve Imbula. Yönetimin bu üç oyuncudan birini mutlaka transfer etmek istediği ve ön eleme maçına yetiştirmeye çalışıldığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Siverek'te akrabalar kavga etti: 5 yaralı

Siverek'te akrabalar kavga etti: 5 yaralı

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA