Galatasaray'dan Mario Lemina için Juventus'a 8 milyon euro

Transferin en hareketli takımı Galatasaray'da sıra, ön libero transferine geldi.

Forvet bölgesini Gomis, savunmayı Maicon, ofansif orta saha pozisyonunu ise Belhanda ile güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da yeni hedef ön libero transferi...

Üst sınıf bir ön libero olarak transferi tamamlayacak Cim Bom, sağ bek ve sol bek pozisyonları için umut vaadedecek gençleri kadroya katmayı planlıyor.

Lemina için rakip Arsenal

Galatasaray'da ön libero için İlk hedef Lemina. Ancak Arsenal'in de Fransız futbolcuyu istediği ortaya çıktı. Galatasaray, Lemina için 8 milyon euro'yu gözden çıkarırken, Lemina'dan gelecek cevap bekleniyor.

Lemina'nın olumsuz cevap vermesi halinde sıradaki adaylar Vainqueur ve Imbula. Yönetimin bu üç oyuncudan birini mutlaka transfer etmek istediği ve ön eleme maçına yetiştirmeye çalışıldığı öğrenildi.