Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık'ı transfer etmek istiyor

Serdar Aziz'in sakatığı, Chedjou ve Semih'in formsuzluğu nedeniyle arayışlara başlayan Galatasaray aradığı stoperi Başkent'te buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray sadece sezonu değil geleceğini de kurtaracak bir transferin kıyısında. Bipspor'un haberine göre; Serdar Aziz'in sakatlığı, Chedjou ve Semih'in formszuluğu sonrasında düğmeye basan yönetim aradığı oyuncuyu Başkent'te buldu.
 
UEFA'nın 65 milyon Euro'luk limiti sonrasında elinde 3 milyon Euro transfer bütçesi kalan Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık için düğmeye bastı. İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'e makul bir rakama gitmesi sonrasında harekete geçen sarı-kırmızılılar Başkent ekibine 22 yaşındaki stoper için 1 milyon Euro önerdi.
 
Gençlerbirliği, bu teklifi masaya yatırırken iki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da iki taraf da 1 milyon 500 bin Euro'ya el sıkışmaya artık çok yakın.
 
Hürriyet

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
El Bab'ın ele geçirilmesi yakın

El Bab"ın ele geçirilmesi yakın

ANKA-S 2017'de göreve başlıyor

ANKA-S 2017'de göreve başlıyor

Komandoların ölümle burun buruna eğitimi

Komandoların ölümle burun buruna eğitimi

Beyazlara bürünmüş İshak Paşa Sarayı büyüledi

Beyazlara bürünmüş İshak Paşa Sarayı büyüledi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA