Galatasaray'dan resmi Podolski açıklaması

Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendiği maçın ardından konuşan Nazifoğlu, takımdan ayrılma ihtimali olan Alman yıldız Lukas Podolski hakkında konuştu.

İşte Levent Nazifoğlunun açıklamaları:

''Bizim satılık oyuncumuz yok. Podolski burada kalmak istediği sürece bizimle kalacak. Soyunma odasında da kendisine hiçbir yere gitmiyorsun dedim. Bazen böyle şakalaşıyoruz. Biz Podolski ile devam edeceğiz, gittiği zaman yerine oyuncu koymamız bu zamandan sonra çok zor. En büyük isteğimiz Podolski'nin burada kalmış olması. Ben Podolski'ye inanıyorum. Geçen hafta demedi mi ben Galatasaray'da kalmak istiyorum diye? Demek ki bir transfer yok. Biz aradığımız gibi bir forvet bulamadık. Şartlar değişmez, artık bizim transfer yapacak şansımız kalmadı.''

''Wesley Sneijder'ın böyle oynaması hiçbirimiz için sürpriz değil. Bundan sonra da maestro gibi takımını yönetecek. Ondan çok memnunuz.''

CÜNEYT ÇAKIR AÇIKLAMASI...

''(Cüneyt Çakır için) Ben düdüğünü astıracağım demedim, kötü yönetirse, düdük onu asacak dedim. Hiçbir tehditim olmadı ona karşı."

VOLKAN DEMİREL VE JOSEF DE SOUZA'YA CEVAP

''(Volkan ve Josef'in küfürleri hakkında) Bizim oyumcumuz Melo, daha önce aynı cezayı aldı. Biz şikayetimizi yaptık. Şimdi tarafsız bir şekilde federasyon cezayı verecektir sanıyorum. Futbolcular küfretmemeli.''

TRANSFER OLACAK MI?

''Hala çalışmalarımız sürüyor. Hem bütçeye uygun olması gerekiyor hem de aradığımız tarzda olacak birisi olması lazım. Şartlarımıza uygun olursa bakabiliriz. Son günler ne gösterir, bilmiyorum.''

RIEKERINK KALACAK MI?

"Hocamızla sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Her hafta dedirtiyorsunuz bunu, bu hafta da söyleyelim"