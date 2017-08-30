Galatasaray'dan Samir Santos bombası

Transfer döneminin sona ermesine çok kısa bir süre kala Galatasaray'da yeniden hareketli saatler yaşanmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar sezon başından bu yana çok istemesine rağmen gerçekleştiremediği sol stoper takviyesi için yeniden düğmeye bastı. Yönetim gözünü İtalya'ya çevirmiş durumda.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Teknik direktör Igor Tudor'un Udinese formasını giyen Samir Santos'un alınmasını istediği ve yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. 22 yaşındaki Sambacı'nın 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

İLK ÖNCE KİRALAMA TEKLİFİ

ALINAN bilgilere göre Galatasaray ilk planda İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Eğer olumsuz bir yanıt gelirse bu kez Samir'in bonservisi için pazarlıklar yapılacak.

MAİCON'LA İYİ BİR İKİLİ OLUR

Tudor'un Samir'i tercih nedenlerinden birisi de, takıma katılması durumunda vatandaşı Maicon'la hemen uyum sağlayacak bir isim olması. Brezilyalı yıldız alt yapı kategorilerinde milli formayı giydi.

(Takvim)