Levent Nazifoğlu: Sigthorsson adamlık yaptı

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve sözleşmesi feshedilen Kolbeinn Sigthorsson'a övgülerde bulundu.

Nazifoğlu, İzlandalı oyuncunun alması gerekenden daha düşük bir rakamı kabul etmesini 'adamlık' olarak değerlendirirken; "Kolbeinn'de büyük talihsizlik yaşadık. Benim de çok eleştirmeme rağmen kimsenin yapmayacağı bir şeyi yaptı. 800 bin Euro'yu bıraktı, büyük bir adamlık yaptı. O tabii bizim için talihsizlik oldu. Serdar'ın da iki büyük sakatlık geçirmesi bizim için talihsizlikti" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Sigthorsson için KAP'a yaptığı bildirimde, İzlandalı oyuncuya kalan kontratının 1.18 milyon euroluk kısmı yerine 400 bin euro tazminat ödeneceğini duyurmuştu.

NANTES'TEN GALATASARAY'A TEPKİ

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen Kolbeinn Sigthorsson için kulübü Nantes'ten flaş açıklama geldi.

Nantes başkanı Waldemar Kita, kendileri ile iletişime geçilmediğini kaydederken; "Galatasaray'dan ya da oyuncu tarafından bizimle temasa geçen olmadı. Ciddiye alınmadığımızı hissettik. Sigthorsson nerede bilmiyorum. Galatasaray ile anlaşmış, ama bizimle de konuşmalıydı. Güvenlik nedeniyle Türkiye'de kalmak istemediğini duydum. Mantıklı, ancak bize de haber vermeliydi" ifadelerini kullandı.