Galatasaray'ı Muslera yaktı!

Medipol Başakşehir karşısında 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Galatasaray’da herkes, “Muslera olsaydı farklı olurdu” derken, Uruguaylı file bekçisinin tavrının sarı-kırmızılıları yaktığı ortaya çıktı.

Riekerink’in dinlendirildiğini söylediği, kulüp personelinin ise riske edilmemek için oynamadığını belirttiği Muslera’nın, oynatılmak istenmesine rağmen bunu kabul etmediği ortaya çıktı. Maçtan 1 gün önce kalecisiyle görüşen Jan Olde Riekerink’in, “Başakşehir maçında kalede seni oynatacağım. Daha önceki maçlarda Cenk’i oynatmıştım ama bu kez rakip zorlu ve riske giremeyiz” dediği öğrenildi.

Ancak Riekerink’in bu isteğine Muslera beklenmedik bir yanıt verdi. Uruguaylı file bekçisi, “Sezon başında ortak bir karar almıştık. Kupa maçlarında diğer arkadaşlarım oynayacağı söylenmişti. Şimdi böyle bir maçta oynamam onlara haksızlık olur. Bu yüzden ben oynamak istemiyorum” dediği belirtildi. Bu gelişme üzerine tüm planlarını Muslera’yı oynatmak yerine yapan Riekerink’in Cenk Gönen’i tercih ettiği belirtildi.

Avrupa benzeri

Bu durumu savunan sarı-kırmızılı yöneticiler ise, şöyle konuştu: “Avrupa’da üst düzey kulüplerde de durum benzer oluyor. Orada as kaleci lig maratonunda kaleyi korur. Yedek kaleciler ya kupa maçlarında ya da UEFA organizasyonlarında tercih edilir. Bizdeki durum da böyleydi.”

Cenk Gönen umut vermiyor

Ziraat Türkiye Kupası’na Medipol Başakşehir karşısında veda eden Galatasaray’da takımın yedek kalecisi Cenk Gönen’in performansı tepki alıyor. Galatasaray’da 2 yıldır forma giyen Cenk, 14 kez resmi maça çıkarken kalesinde toplam 20 gol gördü. Bu sezon ise sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda boy gösteren 28 yaşındaki eldiven, 8 mücadelede kalesinde 12 gol gördü.

‘Riekerink değil zihniyet değişmeli’

Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink’e karşı yükselen eleştiriler oldukça fazlalaştı. Başakşehir maçındaki tercihleri ve oyunun gidişatına etki yapabilecek hamlede bulunmaması yönetimin Hollandalı hocaya olan inancını zayıflatıyor. Maçtan sonra yöneticilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri değerlendirmede Riekerink’i eleştirerek, “Tamam hakem hatalı. Ancak Riekerink de yanlışlar yapıyor. 2-0 iken bile takımın sistemi değişmiyor. Sneijder çıkıyorsa yapılacak hamle basit. Eren girer ve sistem ona göre değişirdi. Josue hamlesi baştan yanlıştı. Şu aşamada hoca değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok. Değişim olacaksa bu hocamızın zihniyetinde olmalı” diye konuştukları belirtildi.

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