Galatasaray’ın 112. Yıl dönümü etkinlikleri, Ali Sami Yen’in mezarının ziyaretiyle başladı

Galatasaray Spor Kulübü’nün 112. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in Feriköy’de bulunan kabrinin ziyaretiyle başladı. Ziyarete Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya ve camianın önemli isimleri katıldı. Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, Ali Sami Yen'in mezarı başında yapılan ziyaretin ardından Türk sporunun önemli isimlerinden Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

“Başta Ali Sami Yen olmak üzere herkese teşekkür ediyorum”

112. yıl etkinliklerinin Ali Sami Yen’in mezarının ziyaretiyle başladığını söyleyen Başkan Özbek, “Kuruluşun kutlanmasıyla ilgili etkinlikler bugün başladı, yarın da okulda devam edecek. Bu şekilde büyüklerimizi devamlı hatırlamak, onların bize emanet bıraktıklarını dile getirmek çok önemli. Başta Ali Sami Yen olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Onların bıraktığı emaneti en iyi şekilde temsil etmek ve dünya bir dünya markası olan kulübün daha yükseklere taşımak üzere görevimizin bu olduğunu biliyoruz. Bize çok güzel bir kulüp bıraktılar” şeklinde konuştu.

“Buraya gelmişken Süleyman Seba’yı ziyaret etmek olmazdı”

Beşiktaş’ın merhum Başkanı Süleyman Seba’nın mezarının ziyaret etmeleri hakkında da konuşan Özbek, “Süleyman Seba, Türk futboluna çok büyük hizmetler veren bir kişi. Onu unutmak, buraya kadar gelmişken, ziyaret etmek mümkün değil. Her kim Türkiye’ye katkı vermişse bizlerin görevi de onları hatırlamak. Bu iki futbol adamının mezarlarının yakın olması bizim bu ziyaretimizin de ebedi dostumuz olan Beşiktaş için yapmamız gereken husus olduğunu düşünüyorum. Dostlukların bu şekilde sürmesi iyi oluyor” diye konuştu.