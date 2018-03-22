Galatasaray'ın, 29 maçta 25 gol atan Jaime Mata ile ilgilendiği öne sürüldü

Edinilen bilgiye göre, Gomis ve Eren'in yanına bir takviye daha isteyen Fatih Terim, yönetimle görüşerek Valladolid'li Jaime Mata'nın transfer edilmesi talebinde bulundu. Hemen harekete geçen yönetim, Mata'nın menajeriyle temas kurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Mata için yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirlendi.

La Liga 2'de Valladolid formasıyla fırtına gibi esen ve 29 maçta attığı 25 golle krallıkta açık ara lider olan Mata'nın Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

Son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla bilinen Jaime Mata güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.

(Sabah)