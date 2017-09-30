Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın Aykut Kocaman göndermesi dikkat çekti

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı maç sırasında, sarı-kırmızılıların paylaşımı çok konuşuldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı maç sırasında sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından dikkat çeken paylaşım yapıldı.

Maçta Macion ile durumu 2-0 yapan Galatasaray'da sosyal medya hesabından yapılan duyuru dikkat çekti. Gol anonsu "Friends" dizisinde ünlü bir kare ile paylaşılırken, burada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a gönderme yapıldığı iddia edildi.

Aykut Kocaman'ın Akhisar deplasmanında Martin Skrtel'ın atılmasının ardından hakem Bülent Yıldırım'a iki baş parmağıyla "Bravo" olarak bilinen hareketi yapmıştı. Galatasaray'ın ise aynı şekilde bir paylaşım yapması konuşulan olaylardan oldu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
120 kiloluk halterin altında kaldı!

120 kiloluk halterin altında kaldı!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA