Galatasaray'ın Aykut Kocaman göndermesi dikkat çekti

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı maç sırasında sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından dikkat çeken paylaşım yapıldı.

Maçta Macion ile durumu 2-0 yapan Galatasaray'da sosyal medya hesabından yapılan duyuru dikkat çekti. Gol anonsu "Friends" dizisinde ünlü bir kare ile paylaşılırken, burada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a gönderme yapıldığı iddia edildi.

Aykut Kocaman'ın Akhisar deplasmanında Martin Skrtel'ın atılmasının ardından hakem Bülent Yıldırım'a iki baş parmağıyla "Bravo" olarak bilinen hareketi yapmıştı. Galatasaray'ın ise aynı şekilde bir paylaşım yapması konuşulan olaylardan oldu.