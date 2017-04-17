Galatasaray'ın eski oyuncusu Pino Endonezya'ya transfer oldu
Galatasaray'ın eski oyuncusu Pino, Endonezya Ligi'nden Arema'ya transfer oldu.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Pino, Endonezya'dan Arema'ya transfer oldu!
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan ve son olarak Peru temsilcisi Universitario'da forma giyen Juan Pablo Pino, sürpriz bir transfere imza attı.
30 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu, Endonezya Ligi'nda mücadele eden Arema Cronous'a transfer oldu.
Pino'nun yeni takımıyla ilk antrenmanına da yarın (18 Nisan) çıkacağı açıklandı.
Juan Pablo Pino, 2010 yılında Monaco'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2012 yılında da ayrılmıştı.
İşte Pino'nun oynadığı son takımlar...
▪️Al Nasr
▪️Olympiakos
▪️Medellin
▪️Bastia
▪️Universitario
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