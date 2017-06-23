Galatasaray'ın ilgilendiği Belhanda'ya Valencia da talip oldu
Uzun bir süredir Galatasaray'la flört halinde olan yıldız orta saha Belhanda, Valencia'nın da takibine takıldı.
Galatasaray’ın 1 numaralı transfer hedefi haline gelen Younes Belhanda için İspanya’dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Marca gazetesinin haberine göre, La Liga ekiplerinden Valencia ve Sevilla, futbolcu için devreye girdi. Her iki kulübün de 7-8 milyon euroluk bonservis bedelleri vermeye hazır oldukları savunuldu.
Öte yandan Ukrayna’da bazı internet siteleri Galatasaray ile Dinamo’nun anlaştığını ve Faslı futbolcunun transferinin imzaya kaldığını söyledi.
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