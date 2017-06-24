Galatasaray'ın ilgilendiği İmbula'yı Nice kapıyor
Galatasaray'ın Stoke City'den kiralamak istediği İmbula'yı Fransa kulübü Nice kapıyor.
G.Saray'a transferde ters köşe! Imbula’yı Nice kapıyor
Cim-Bom’un orta sahaya transferini düşündüğü Fransız futbolcu Imbula’yı Nice kapıyor.
İngiliz ekibi Stoke City’nin, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Galatasaray yerine Nice’e vermeyi kabul ettiği bildirildi. Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılılar, orta alan için Kucka ve Pasalic ikilisi üzerinde durma kararı aldı. Her iki futbolcuyu da Igor Tudor’un çok istediği bildirildi.
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