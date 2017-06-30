Galatasaray'ın Slovakya kampı kadrosu açıklandı
Galatasaray resmi kamp kadrosunu açıkladı. Wesley Sneijder, De Jong ve Hakan Balta Slovakya kampında yer almayacak.
Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Slovakya’nın Bratislava kentine gitti.
Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Slovakya’ya giden takım, karayoluyla geçtiği Samorin'de kamp çalışmalarını sürdürecek.
Galatasaray’ın Slovakya kampındaki oyuncularının listesi şu şekilde:
Fernando Muslera, Cenk Gönen, Eray İşcan, İsmail Çipe, Martin Linnes, Luis Cavanda, Semih Kaya, Koray Günter, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Maicon Roque, Lionel Carole, Tarık Çamdal, Ozan Kabak, Samed Karnuçu, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Ryan Donk, Recep Gül, Yunus Akgün, Emrah Başsan, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Yasin Öztekin, Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok.
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