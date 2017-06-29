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Galatasaray'ın listesindeki Kenny Tete'yi eski hocası Frank De Boer Crystal Palace'a alıyor

Galatasaray'ın sağ bek arayışlarında listenin ilk sıralarında bulunan Kenny Tete'ye Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'dan sonra Premier Lig'den de talip var. Crystal Palace'ın başına geçen Frank De Boer, Ajax'tan eski öğrencisi Tete'yi Ada'ya götürmek için kolları sıvadı.

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Crystal Palace'ın yeni menajeri Frank De Boer, savunmasına yapmayı planladığı takviye olarak Kenny Tete'yi belirledi.

Galatasaray'ın sağ bek arayışında uzun süre gündemde kalan Tete, Frank De Boer'un eski öğrencisi...

De Boer, Ajax'ta Tete ile çalışmıştı. Ajax ile sadece bir yıllık sözleşmesi kalan 21 yaşındaki futbolcuya Fransız Ligi'nden Lyon da talip olmuştu. De Boer'un Ajax'tan istediği bir başka futbolcu da stoper Joel Veltman... Veltman'ı Premier Lig ekiplerinden Tottenham da transfer etmek istiyor.

Ntvspor

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