Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'da transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Podolski için teklif alan sarı kırmızılılar, takıma takviye için görüşmelerini sürdürdüğü PAOK'tan Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues'le anlaşmıştı. Dün Sportif AŞ. Yöneticisi Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada 26 yaşındaki futbolcunun transferinin bittiği belirtmişti.
Yeni transfer Garry Rodrigues akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sol kanat oyuncusu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Hollandalı yıldız daha sonra da takıma katılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.