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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'da transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Podolski için teklif alan sarı kırmızılılar, takıma takviye için görüşmelerini sürdürdüğü PAOK'tan Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues'le anlaşmıştı. Dün Sportif AŞ. Yöneticisi Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada 26 yaşındaki futbolcunun transferinin bittiği belirtmişti.

Yeni transfer Garry Rodrigues akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sol kanat oyuncusu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Hollandalı yıldız daha sonra da takıma katılacak.

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