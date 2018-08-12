Galatasaraylı Mariano, Antalya'da tatilde
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, iki günlük tatili Belek'te geçiriyor.
Galatasaray'ın defans oyuncusu Brezilyalı Mariano Ferreira Filho (Mariano), MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde tatil yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray'da takıma verilen 2 günlük izni değerlendiren defans oyuncusu Mariano, tatil için Antalya'ya geldi. Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde konaklayan Brezilyalı futbolcu yarın İstanbul'a dönerek takımıyla antrenmanlara başlayacak.
(DHA)
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