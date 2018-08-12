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Galatasaraylı Mariano, Antalya'da tatilde

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, iki günlük tatili Belek'te geçiriyor.

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Galatasaray'ın defans oyuncusu Brezilyalı Mariano Ferreira Filho (Mariano), MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde tatil yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray'da takıma verilen 2 günlük izni değerlendiren defans oyuncusu Mariano, tatil için Antalya'ya geldi. Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde konaklayan Brezilyalı futbolcu yarın İstanbul'a dönerek takımıyla antrenmanlara başlayacak.

(DHA)

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