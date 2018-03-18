Galatasaraylı taraftarlardan Aziz Yıldırım tezahüratı

Aslında derbi "Vatan sana canım feda" tezahüratını iki takım taraftarı birlikte yapması ile başladı. "Şehitler Ölmez Vatan bölünmez" diye haykıran Galatasaray tribünlerine Fenerbahçe taraftarından alkış geldi.

Ardından Fenerbahçe tribünlerinden Galatasaray aleyhine yoğun bir şekilde küfürlü tezahürat yapıldı. Sarı-lacivertli ekip bu yüzden PFDK'ya sevk edilecek.

Ayrıca Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cenk Başak da derbi öncesi Galatasaray tribünlerine yaptığı el hareketi yüzünden PFDK'lık olacak.

Yine Galatasaraylı taraftarların, deplasman tribününe normal kapı yerine tünelden alınması da Fenerbahçe'nin canını yakacak.

Maç biter bitmez Fenerbahçe tribünleri "Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon" diye bağırdı. Galatasaray tribünleri ise, "Aziz Başkan bizi bırakma" ve "teşekkürler Aziz Başkan teşekkürler" diye bağırdı.