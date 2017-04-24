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Pierre Webo'dan Galatasaraylıları çıldırtan paylaşım!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Osmanlısporlu golcü Webo'nun yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

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Osmanlıspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli golcü Webo'nun derbi sonrası yaptığı paylaşım Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran, şu anda Osmanlıspor'un başarısı için ter döken Pierre Webo'dan dev derbinin ardından G.Saraylı taraftarları kızdıran paylaşım geldi.

Kamerunlu golcü, Twitter üzerinden Fenerbahçe formasıyla yaşadığı sevincin fotoğrafını paylaşıp 'gülücük' attı.

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