Gana, Uganda'yı penaltıyla devirdi!
2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Gana ile Uganda karşı karşıya geldi.
2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Gana, Uganda'yı 1-0 yendi.
Gabon'un Port-Gentil kentinde oynanan mücadelenin 32. dakikasında Gana, Andre Ayew'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmayınca Gana, Uganda'yı 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un defans oyuncusu John Boye, Gana'da 90 dakika forma giydi.
Gana gruptaki ikinci maçını 21 Ocak'ta Mali, Uganda ise aynı tarihte Mısır ile yapacak.
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