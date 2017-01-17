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Gana, Uganda'yı penaltıyla devirdi!

2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Gana ile Uganda karşı karşıya geldi.

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2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Gana, Uganda'yı 1-0 yendi.

Gabon'un Port-Gentil kentinde oynanan mücadelenin 32. dakikasında Gana, Andre Ayew'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmayınca Gana, Uganda'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un defans oyuncusu John Boye, Gana'da 90 dakika forma giydi.

Gana gruptaki ikinci maçını 21 Ocak'ta Mali, Uganda ise aynı tarihte Mısır ile yapacak.

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