Gana yarı finalde!
Afrika Kupası çeyrek final maçında Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Jordan Ayew ve Andre Ayew'in attığı gollerle 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi.
2017 Afrika Kupası'nda Kamerun'dan sonra yarı finale çıkan diğer bir takım Gana oldu! Gabon'da düzenlenen Afrika Kupası'nda Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldiler. Gana, maçtan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Gana'ya yarı finali getiren goller, Ayew kardeşlerden geldi. 63. dakikada Jordan Ayew ve 78. dakikada penaltıdan Andre Ayew'in attığı goller, Gana'yı yarı finale taşıdı. Turnuvadan elenen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tek golü 68. dakikada Paul M'Poku'dan geldi.
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