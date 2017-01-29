Gana yarı finalde!

2017 Afrika Kupası'nda Kamerun'dan sonra yarı finale çıkan diğer bir takım Gana oldu! Gabon'da düzenlenen Afrika Kupası'nda Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldiler. Gana, maçtan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Gana'ya yarı finali getiren goller, Ayew kardeşlerden geldi. 63. dakikada Jordan Ayew ve 78. dakikada penaltıdan Andre Ayew'in attığı goller, Gana'yı yarı finale taşıdı. Turnuvadan elenen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tek golü 68. dakikada Paul M'Poku'dan geldi.