Gareth Bale, ıslıklandı

Bir reklam şirketinin düzenlediği davette konuşan Bale, bu sezonki hedefleri hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Ayrıca bazı taraftarlar, Bale'i ıslıkladı ve İspanyolca konuşması konusunda telkinde bulundu!

Kupa vurgusu…

Sezona Barcelona karşısında elde ettikleri Süper Kupa ve Manchester United’a karşı kazandıkları UEFA Süper Kupa ile birlikte çok iyi başladıklarını söyleyen Bale, ”2 kupa kazanarak başladık ama sezon bitmiyor. Bu sezondaki tüm kupaları kazanmayı istiyoruz” dedi.

3.kupayı kazanmanın farklı bir duygu olacağını ve bunun bir motivasyon kaynağı olacağını söyleyen Bale, atmak istediği golün hayali ile ilgili olarak ise, ”Real Madrid ile olan her gol özel bir gol olur. Ancak finalde gol atmak isterim. Çok güzel anılarım var. Çok iyi goller attım. Önemli olan şu an kazanmak ve sıralamada yükselmeye devam edebilmek” ifadelerini kullandı.

“Galler ile birlikte 2018’de olmak istiyorum”

Öte yandan Gareth Bale, Galler Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası şansı hakkında, ”Evet, şansımızı sürdürüyoruz. Galler Milli Takımı ile birlikte Rusya’da bulunmak istiyorum. Bunu başarmak için savaşacağım” diyerek sözlerini tamamladı.