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Garry Rodrigues Galatasaray'dan ayrılmayacağını açıkladı

Yeşil Burun Adalı yıldız, “Galatasaray’dan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Tam aksine şimdiden Devler Ligi’ne odaklandım” dedi.

  • StarSpor
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GALATASARAY’DA geçen sezon gösterdiği müthiş performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues, gönderileceği yolundaki haberlerden rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu, “G.Saray’dan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Ben şimdiden Şampiyonlar Ligi’ne odaklandım” dedi. 

YILLIK ÜCRETİMİ YÜKSELTİN

Rodrigues, başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın önemli takımlarının  listesinde olması konusunda ise “Ben zaten önemli ve büyük bir kulüpte oynuyorum. Türkiye’yi de çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Transfere kapıları kapatan 27 yaşındaki futbolcu, yönetimden yıllık ücretinde iyileştirme yapılmasını istiyor. 

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