Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Garry Rodrigues hazırlık maçında sakatlandı

Hazırlık maçında Valencia ile karşılaşan Galatasaray'da Garry Rodrigues sakatlanarak oyuna devam edemedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında La Liga ekibi Valencia ile karşılaşan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Valencia maçında sakatlık geçiren Garry Rodrigues, oyuna devam edemedi ve 39. dakikada saha kenarına alındı.

Oyundan çıkarken zorlandığı görülen yıldız futbolcu yerine Sinan Gümüş dahil oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adnan Oktar´ın villasından yeni görüntüler!

Adnan Oktar´ın villasından yeni görüntüler!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA