Garry Rodrigues'den önemli açıklama

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincanspor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların yeni transferi Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu.

Kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Rodrigues, "Çok önemli bir maçtı bizim için kazanıp tur atlamak istiyorduk. Kazandık ve turu geçtik. Taraftarımızın önüne ilk kez çıktım ve gol attım bu benim için çok sevindiriciydi." ifadelerini kullandı.

Kendisine ligdeki Akhisar Belediyespor maçı ve kupadaki Medipol Başakşehir maçı sorulan başarılı kanat oyuncusu, "Şuan için bizim için en önemli maç önümüzdeki hafta oynayacağımız Akhisar maçı. Kupa da bizim için önemli ama Akhisar maçından sonra Başakşehir maçına odaklanacağız." dedi.