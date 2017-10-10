Gaziantep Basketbol galibiyetle başladı
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği İtalya'nın Capo d’Orlando takımını 82-77 yendi.
Maça savunmada etkili görüntüsüyle başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikayı 12-7 önde geçti. Devam eden dakikalarda konuk ekip zaman zaman beraberliği yakalasa da ilk çeyrek Gaziantep Basketbol'un 18-16 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyrekte rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Gaziantep Basketbol, devrenin son 1,5 dakikasına 13 sayılık farkla (40-27) girdi. Kalan bölümde İtalyan ekibi farkı kapatmaya çalışsa da Gaziantep Basketbol ilk yarıyı 40-32 önde gitti.
Karşılaşmanın 25. dakikasını 55-46 üstün geçen ev sahibi takım, son çeyreğe ise 66-54 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep temsilcisi, parkeden 82-75 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Gaziantep Basketbol adına 23 sayı üreten Jure Balazic oldu.
İtalya temsilcisinde ise 18 sayı üreten Edwars takımının en skorer ismi olurken, müsabakaya ilk 5'te maça başlayan Türk oyuncu Engin Atsür'ün takımı adına attığı 8 sayı mağlubiyeti engelleyemedi.
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