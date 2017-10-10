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Gaziantep Basketbol galibiyetle başladı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği İtalya'nın Capo d’Orlando takımını 82-77 yendi.

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Maça savunmada etkili görüntüsüyle başlayan ev sahibi ekip, ilk 5  dakikayı 12-7 önde geçti. Devam eden dakikalarda konuk ekip zaman zaman  beraberliği yakalasa da ilk çeyrek Gaziantep Basketbol'un 18-16 üstünlüğüyle sona  erdi.

İkinci çeyrekte rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Gaziantep  Basketbol, devrenin son 1,5 dakikasına 13 sayılık farkla (40-27) girdi. Kalan  bölümde İtalyan ekibi farkı kapatmaya çalışsa da Gaziantep Basketbol ilk yarıyı  40-32 önde gitti.

Karşılaşmanın 25. dakikasını 55-46 üstün geçen ev sahibi takım, son  çeyreğe ise 66-54 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep temsilcisi,  parkeden 82-75 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Gaziantep Basketbol adına 23 sayı üreten Jure  Balazic oldu.

İtalya temsilcisinde ise 18 sayı üreten Edwars takımının en skorer  ismi olurken, müsabakaya ilk 5'te maça başlayan Türk oyuncu Engin Atsür'ün takımı  adına attığı 8 sayı mağlubiyeti engelleyemedi.

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