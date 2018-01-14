Gaziantep Basketbol sahasında Darüşşafaka'ya 98-65 mağlup oldu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 98-65 yendi. Darüşşafaka, bu sonuçla ligin ilk yarısını 9 galibiyetle tamamladı, Gaziantep Basketbol ise 12. kez mağlup oldu.