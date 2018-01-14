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Gaziantep Basketbol sahasında Darüşşafaka'ya 98-65 mağlup oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 98-65 yendi. Darüşşafaka, bu sonuçla ligin ilk yarısını 9 galibiyetle tamamladı, Gaziantep Basketbol ise 12. kez mağlup oldu.

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Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip, Wilbekin'in basketiyle 2. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Armand ile sayılar üreten Gaziantep Basketbol, 3. dakikada 4-4 beraberliği sağladı. Hücumda tekrar etkili olmaya başlayan ve Johnson'ın basketiyle 8. dakikada 8-15'lik skorla 7 sayılık fark yakalayan konuk takım, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.
 
Karşılaşmanın ikinci periyodunda rahat sayı üreten Darüşşafaka, bu çeyreğin son dakikası içinde Johnson ile sayılar bularak farkı 20'ye (29-49) çıkardı. Konuk ekip, soyunma odasına da 49-31 önde gitti.
 
Darüşşafaka, maç boyunca 15 top kaybı yapan Gaziantep Basketbol karşısında skor üretmeye devam etti ve 3. çeyrekte rakibine 77-44 üstünlük sağladı.
 
Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, karşılaşmayı 33 sayı farkla, 98-65 kazandı.

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