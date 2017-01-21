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Gaziantepspor'dan flaş transfer

Kırmızı-siyahlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio de Souza Gregorio Junior'ı (Marcinho) renklerine bağladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio de Souza Gregorio Junior'ı (Marcinho) 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Premier Lig ekibi Ufa'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Marcinho'ya 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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