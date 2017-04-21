Gaziantepspor deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Gaziantepspor, Yeni Konya Stadı'nda karşı karşıya geldiler.

Gaziantepspor 28. dakikada Zambiyalı forvet oyuncusu Evans Kangwa ile öne geçti.

45. dakikada penaltı kazanan Jagos Vukovic penaltıdan eşitliği sağladı.

İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarının başlarında 52. dakikada sahneye çıkan Muhammet Demir Gaziantepspor'u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gaziantepspor kritik bir galibiyetle Konyaspor deplasmanından ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 25'e çıkaran Gaziantepspor maç eksiği bulunan Rizespor'un üstünde 16. sırada yer aldı. Konyaspor ise 39 puanda kaldı ve 7. sıradaki yerinde devam etti.